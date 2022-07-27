Десантники ЗСУ не залишили шансів ворожій групі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173121-rozvidnyky-desantnyky-zsu-ne-zalyshyly-shansiv-vorojiy-grupi-video-bou.html

Ракурс

Українські десантники з початку повномасштабного вторгнення майстерно та холоднокровно знищують російських ворогів.

Воїни окремого розвідувального підрозділу ДШВ спопелили ворожу техніку та ліквідували живу силу противника там, де їх ворог не очікував зустріти. Були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які «пішли вслід» за російськими військовим кораблем. Про це 27 липня повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

Розвідники ДШВ не залишають шансів противнику, — зазначають у командуванні.

На опублікованому десантниками відео видно, як з безпілотника на ворожий бронетранспортер скидають міну, а ворожа техніка вибухає та горить.

Нагадаємо, нещодавно на одному з напрямків артилерійські підрозділи десантників знищили вісім 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди росіян.