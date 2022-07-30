Швейцарський експорт до росії різко зріс — подекуди в 10 разів

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Ракурс

Швейцарський експорт до росії різко зріс за останні два місяці — подекуди в 10 разів.

Виробники поспішали виконувати будь-які замовлення, які підписали до запровадження санкцій, що зробили частину продажів незаконними, повідомляє Bloomberg.

За даними швейцарської митниці, експорт турбореактивних двигунів, турбогвинтів та газових турбін становив 1—2,5 мільйона швейцарських франків на місяць із січня по квітень, до 11,2 мільйона франків у травні та 5,9 мільйона франків у червні. Поставки повітряних і вакуумних помп продемонстрували такий же великий приріст, як порівняти з довоєнним рівнем.

Загальний обсяг швейцарського експорту до росії в червні був приблизно на 83% вищим, ніж у січні.

Для порівняння, згідно з даними ЄС, з січня по травень цього року Євросоюз експортував до росії турбореактивних двигунів на суму 110 млн євро і повітряних помп на 194 млн. Експорт товарів із блоку 27 країн до росії також зріс у квітні та травні після обвалу в березні, хоча, згідно з даними Євростату, він відповідає рівням минулого року.

Однак загальний експорт ЄС до росії впав після введення торгових обмежень.

Обмеження щодо кількох — але не всіх — типів цих товарів охоплюються різними пакетами санкцій, запровадженими в ЄС, Швейцарії та Великій Британії. Експорт було заборонено в рамках дій, спрямованих на ключові галузі промисловості, тоді як поставки інших заборонені для потенційного використання у військових цілях, а деякі вважаються предметами розкоші, санкції яких накладено на початку цього року.

Деякі із заходів включають періоди згортання до набрання чинності заборонами, а також низку винятків. У Швейцарії більшість цих періодів закінчується між серединою червня та кінцем липня.

Хоча так звані перехідні положення мали на меті забезпечити впорядковану роботу будь-якого бізнесу, щоб полегшити біль швейцарських експортерів, ці правила могли спричинити сплеск експорту обладнання, кінцеве призначення чи використання якого стає важче відстежити. Російська економіка значною мірою закрита від Заходу.

«Ракурс» повідомляв, що раніше Швейцарія відмовилася постачати снаряди для зброї, що призначалася Україні, пославшись на свій нейтралітет. Проте Німеччина змогла знайти виробника у Норвегії.

Крім того, Швейцарія відмовилася приймати поранених українців через свій нейтралітет. Але продовжить надсилати гуманітарку лікарням.