путін вже не хоче ядерної війни

володимир путін

https://racurs.ua/ua/n173285-putin-vje-ne-hoche-yadernoyi-viyny.html

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володимир путін, президент рф, заявив, що переможця у ядерній війні бути не може, тож вона не повинна бути розв’язана.

Про це путін заяви у привітанні учасникам X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, повідомляють російські ЗМІ.

Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв’язана, — заявив путін.

Також путін заявив, що росія «послідовно слідує букві та духу» цього договору.

Варто додати, що раніше російські офіційні особи робили заяви, про можливість ядерної війни й застосування росією ядерної зброї.

Зокрема, колишній президент рф дмитро медвєдєев у травні заявляв, що військова допомога, яку НАТО надає Україні, «підвищує ймовірність прямого і відкритого конфлікту» Альянсу з рф, у якого «завжди існує ризик переходу в повноцінну ядерну війну».

Сам путін 28 лютого, через кілька днів після початку масштабного вторгнення в Україну, перевів сили стратегічного стримування рф, куди входить ядерна зброя, «в особливий режим несення бойового чергування».

Нагадаємо, путін у 2018 році заявляв, що москва створила новітню ядерну зброю, яка не має аналогів й вона «змусить замислитися» світ.