Шольц пояснив, чому Берлін скоротив військову підтримку України

https://racurs.ua/ua/n173293-sholc-poyasnyv-chomu-berlin-skorotyv-viyskovu-pidtrymku-ukrayiny.html

Ракурс

Частина новітніх німецьких озброєнь, які Берлін зобовʼязався передати Україні настільки сучасна, що їх поки немає навіть в армії Німеччини.

Про це заявив канадській газеті The Globe and Mail канцлер Олаф Шольц, відповідаючи на запитання, чому Німеччина скоротила військову підтримку України, попри обіцянки збільшити її.

Канцлер заявив, що Німеччина постачала Києву всю техніку, яка була в наявності. Серед іншого, це були системи протитанкової та протиповітряної оборони, міни, гармати, боєприпаси та нелетальна допомога. Крім того, поставки складалися з самохідних гаубиць, реактивних систем залпового вогню, зенітних систем, артилерійських радіолокаційних систем.

Деякі з цих систем настільки нові, що було вироблено лише дуже невелику кількість, а деякі з них навіть не встигли поставити на озброєння збройних сил Німеччини, — сказав він.

Канцлер додав, що українські військові навчаються, як використовувати нову техніку в Німеччині.

Нагадаємо, 1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II.