Українські ФК дізналися потенційних суперників у плей-офф раундах єврокубків

https://racurs.ua/ua/n173312-ukrayinski-kluby-diznalysya-potenciynyh-supernykiv-u-pley-off-raundah-ievrokubkiv.html

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Українські футбольні клуби дізналися потенційних суперників у плей-офф раундах єврокубків.

Київське «Динамо» зіграє у плей-офф раунді Ліги чемпіонів. Ним стане переможець матчу «Бенфіка» — «Мідтьюллан».

Матчі «Динамо» пройдуть: 16−17 серпня (вдома) та 23−24 серпня (на виїзді). Але, щоб зіграти у цій стадії ЛЧ, киянам необхідно переграти у двох матчах австрійський «Штурм».

Команда Мірчі Луческу розпочала свій єврокубковий сезон з двоматчевого протистояння з турецьким «Фенербахче» в другому раунді. Після номінально домашньої нічиєї у польській Лодзі (0:0), доля путівки до наступного кола вирішила в овертаймі стамбульського поєдинку, який «Динамо» виграло з рахунком 2:1.

«Дніпро-1» та «Зоря» 2 серпня дізналися потенційних суперників у плей-офф раунді Ліги Європи.

«Дніпро-1» зіграє або проти кіпрської «АЕК Ларнаки», або сербського «Партизана»

«Зоря» матиме в суперниках переможця матчу між швейцарським «Лугано» та ізраїльським «Хапоелем Беер-Шевою» (за умови, якщо перед цим пройде румунську «Університатю»).