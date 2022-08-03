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росія створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку — ОК “Південь”

росія створює ударне угруповання на Криворізькому напрямку — ОК «Південь»

3 сер 2022, 09:28
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росія розпочала створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Воєнні злочинці рф також продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Про це 3 серпня повідомляє оперативне командування «Південь».





Ворог розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком ймовірна і підготовка ворожого контрнаступу з подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдавала ударів по Криворізькому району — Зеленодольській та Апостолівській громадах. У Апостолівській обійшлося без жертв та руйнувань. У Зеленодольській громаді воєнні злочинці рф поцілили по селу Велика Костромка — там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село залишилося без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.

Джерело: Ракурс


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