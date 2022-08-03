Іран, ймовірно, відправив москві першу партію безпілотників – ISW

https://racurs.ua/ua/n173332-iran-ymovirno-vidpravyv-moskvi-pershu-partiu-bezpilotnykiv-isw.html

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Іран, ймовірно, відправив москві першу партію безпілотників. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Також аналітики з посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Тегеран міг відправити першу партію безпілотників російській стороні для польових випробувань. ISW зауважує, що Іран, можливо, також направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Тегеран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки — літаків.

Нагадаємо, ще у квітні західні ЗМІ повідомляли, що росія отримала для повномасштабної війни в Україні боєприпаси та військову техніку від Іраку, привезену контрабандною з Ірану. Йдеться про ручні протитанкові гранатомети та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені до росії з Іраку після невдалого наступу москви на Україну в березні.