Ракетний удар по Вінниці - у лікарні померли ще двоє людей

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Ракурс

Кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці, який стався 14 липня, зросла до 28 людей.

Про це 3 серпня повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Сьогодні ми отримали інформацію, що внаслідок ракетного удару по Вінниці, який стався 14 липня, ще двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень. І станом на сьогодні ми можемо констатувати загибель 28 людей, — сказав Єнін.

2 серпня влада повідомила про смерть від опіків та поранень лікаря Павла Ковальчука.

20 днів боролися за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня. Опіки та поранення виявилися надто важкими, — повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Ковальчук був дитячим лікарем-неврологом. Чоловік мав численні опіки та до останнього боровся за своє життя, однак поранення виявились дуже важкими.

21 липня у лікарні померла 20-річна дівчина, яка на момент удару російських ракет перебувала на площі Перемоги у Вінниці.

Раніше в лікарні померла лікар невролог Наталя Фальштинська.

Влада Вінниці також повідомляла, що 7-річного Романа, який постраждав від авіаудару у Вінниці, лікуватимуть у Німеччині. Хлопчик зі Львова. 14 липня він разом із мамою поїхав провідати бабусю з дідусем у Вінницю. Заодно записалися на консультацію в місцеву клініку.

Батько Ярослав лишився у Львові. Близько 11-ї години зв’язок із сином та дружиною зник.

Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні і тільки три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини.

Хлопчик у дуже важкому стані. Близько 45% тіла вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Місцями вони навіть сягають кісток. У Роми закритий перелом руки та кілька уламків від снаряда у черепі.

Спочатку маленького пацієнта транспортували до Львова. Зараз дитина евакуйована до Німеччини. Ромчика чекає ще, зокрема, пересадка шкіри та пластичні операції.

Нагадаємо, що ракетний удар по Вінниці 14 липня зруйнував або пошкодив 55 житлових будинків. Крім численних жертв і травмованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти рф.