Хто після Джонсона - у Великій Британії оголосили результати опитування консерваторів

https://racurs.ua/ua/n173383-hto-pislya-djonsona-u-velykiy-brytaniyi-ogolosyly-rezultaty-opytuvannya-konservatoriv.html

Ракурс

Практично вдвічі більше членів Консервативної партії Британії готові підтримати кандидатуру Ліз Трасс, ніж Ріші Сунака, на посаду лідера партії і, відповідно, нового прем'єр-міністра Великої Британії.

Sky News опублікувала результати опитування Conservative Home.

За даними опитування, віддати свої голоси за Трасс готові понад 58% респондентів (586 осіб).

За кандидатуру її суперника Сунака висловилися лише 26% (261 особа).

При цьому близько 12% повідомили, що досі не визначилися, 2,6% заявили, що не готові підтримати жодного з кандидатів, і трохи більше ніж 1% відмовилися голосувати.

Загалом в опитуванні взяли участь 1 тис. 3 представники Консервативної партії.

Дані опитування Conservative Home збігаються з даними проведеного раніше опитування YouGov, згідно з яким за Трасс готові були проголосувати 60% респондентів, а за Сунака — так само 26%.

Консерватори обирають нового лідера після відставки Бориса Джонсона.

19 липня Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Джонсоном. 349 депутатів підтримали уряд, а 238 — проголосували проти.

Дебати ж стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд Джонсона у провалі соціальної підтримки населення, а консерватори заявили про ефективну боротьбу з COVID-19 та Brexit. Якби уряду все ж оголосили вотум недовіри, то у Британії очікувалися б загальні вибори.

У вересні одного з двох лідерів обиратимуть 200 тис. членів партії Торі. Кандидати повинні будуть письмово зобов’язатися, що не зніматимуться зі змагання.

«Ракурс» писав, що 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії та, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він продовжить виконувати ці обов’язки до обрання нового лідера.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни росії проти України він двічі відвідав Київ.