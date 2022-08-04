Армія путіна розконсервовує техніку і стягує сили на Запоріжжя і Херсонщину

https://racurs.ua/ua/n173395-armiya-putina-rozkonservovuie-tehniku-i-styaguie-syly-na-zaporijjya-i-hersonschynu.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває. Зокрема, на Запорізькому та Херсонському напрямках воєнні злочинці путіна нарощують сили і розконсервовують техніку. Про це 4 серпня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Окупант продовжує збільшувати сили. На криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на запорізькому напрямку, — сказав Громов.

Загарбники поповнюють сили та засоби через Керченський міст, перетворивши на плацдарм тимчасово окупований Крим. росіяни використовують в Україні «сирійський досвід» та готуються до тривалих боїв.

Зауважимо, що Генштаб у вечірньому зведенні повідомив, що на Південнобузькому напрямку армія рф зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів ЗСУ вглиб тимчасово зайнятої ним території. У південних областях залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії. Також ворог не припиняє повітряну розвідку безпілотниками.

Нагадаємо, впродовж минулої доби воєнні злочинці рф гатили авіацією по районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.