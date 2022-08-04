Червоний Хрест заявив, що не відповідає за долю військовополонених

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Міжнародний комітет Червоного Хреста прокоментував ситуацію із катуваннями та стратою українських військовополонених воєнними злочинцями росії. Там стверджують, що не можуть вплинути на дії москви.

Як нейтральний посередник, ми сприяли безпечному виходу комбатантів з території комбінату «Азовсталь» і ми забезпечували це, взаємодіючи зі сторонами конфлікту. Далі російська сторона несе за них відповідальність, знову ж таки, згідно з Женевськими конвенціями, — зазначив у коментарі «Суспільному» речник МКЧХ Олександр Власенко.

З його слів, Червоний Хрест є нейтральною організацією, що обмежена Женевськими конвенціями і діє тільки згідно з міжнародним гуманітарним правом, тож не може гарантувати безпеку військовополонених, оскільки це поза межами можливостей та мандату організації.

Ми не можемо знаходитися в тому місці 24/7 і перебувати разом з ними, — сказав Власенко.

Речник МКЧХ додав, що Червоний Хрест сам зареєстрував дані полонених українців, коли вони виходили з «Азовсталі», і тепер ця інформація доступна для родичів. Саме в цьому, за словами Власенка, була роль нейтрального посередника.

Він також підтвердив ведення переговорів з терористами рф щодо допуску представників Червоного Хреста на територію Оленівки, де воєнні злочинці влаштували теракт.

Ми хочемо потрапити до всіх: до поранених, ми хочемо побачити тіла загиблих і ми хочемо бачити тих, хто залишився живий. Можливо, вони знаходяться в різних місцях (медичних закладах — ред.). Якщо вони всі перебувають в Оленівці, отже ми хочемо потрапити до Оленівки, — підсумував Власенко.

Нагадаємо, росія досі не надала доступ до колонії в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.