Енергоатом заявив про ризики розпилення радіоактивних речовин на ЗАЕС

Енергоатом заявив не небезпеку на ЗАЕС. Фото:

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Запорізька атомна електростанція зазнала ушкоджень внаслідок дій російських окупантів.

Внаслідок ворожих обстрілів 5 серпня серйозно пошкоджена азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека. Про це «Енергоатом» 6 серпня повідомив у Telegram.

6 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, — йдеться у повідомленні.

Зараз персонал станції займається ліквідацією наслідків пошкоджень, яких окупанти завдали своїми обстрілами 5 серпня.

Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter написав, що ЗАЕС 5 серпня дивом не вибухнула через російські провокації. На Банковій закликали МАГАТЕ та ООН жорстко вимагати від країни-агресора вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії.

Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря, — написав він.

Глава ОПУ Андрій Єрмак у Telegram заявив, що те, що відбувається на Запорізькій АЕС — це ядерний тероризм від росії.

Європейський союз вже засудив обстріли російськими солдатами Запорізької АЕС.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у Twitter зазначив, що це «серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування росією міжнародних норм». Він закликав агресорів надати доступ МАГАТО.

Нагадаємо, видання The Insider повідомляло, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС, або територію навколо атомної електростанції. ЗМІ опублікували відео, на якому російські військові вантажівки 2 серпня заїжджають на територію АЕС та розвантажують якийсь вантаж.

Зазначалося, що на території атомної станції перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. Повідомлялося також, що вороги замінували територію навколо ЗАЕС.