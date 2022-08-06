Штурмовик Су-25. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173456-bankova-pidtverdyla-peredachu-zsu-shturmovykiv-su-25-vid-pivnichnoyi-makedoniyi.html

Ракурс

Північна Македонія передала Україні бойову авіацію, а саме — штурмовики Су-25.

Цю інформацію вже підтвердили в Офісі президента України. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 6 серпня написав про це у Twitter.

Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків, — зазначив посадовець і додав, що Україна ніколи цього не забуде.

Нагадаємо, 4 серпня видання MKD із посиланням на власні джерела повідомило про те, що Північна Македонія вирішила передати Україні чотири штурмові літаки Су-25, придбані у 2001 році.

Скоп'є придбало ці літаки у Києва у 2001 році за 4 млн євро, а у 2003 році Міністерство оборони Північної Македонії заявило, що потреби у бойових літаках у складі їхньої армії більше немає, і у 2004 році літаки були законсервовані та готові до продажу.

Після заяви ЗМІ про передачу Україні «Грачів» у ЗСУ не коментували цю інформацію.