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Ракурс
В Україні запрацював додаток з мінної безпеки, фото: MineFree

MineFree — застосунок з мінної безпеки запрацював в Україні

8 сер 2022, 19:02
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В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree, розроблений волонтерами благодійної швейцарської організації Free Ukraine (Вільна Україна).





Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляють у ДСНС, за підтримки якої було створено MineFree.

Легкий та зрозумілий у використанні мобільний застосунок може допомогти убезпечити Вас та Ваших близьких. Завдяки «MineFree» Ви теж зможете зробити свій внесок у розмінуванні України, — наголошують в ДСНС.

Встановивши цей додаток, який можна завантажити з App Store та Google Play, користувачі смартфонів отримають можливість:

  • переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
  • отримувати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;
  • ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
  • повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

У ДСНС наголошують, що з понад 30% території України зараз вважаються потенційно забрудненими різними боєприпасами та вибуховими пристроями — щодня мешканці міст та селищ виявляють нові небезпечні предмети, залишені окупантами.

Багато людей повертаються у рідні домівки та місця, однак умови життя змінилися, і про це необхідно пам’ятати, — наголошують у відомстві.

В Україні запрацював додаток з мінної безпеки, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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