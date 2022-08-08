MineFree — застосунок з мінної безпеки запрацював в Україніhttps://racurs.ua/ua/n173522-minefree-zastosunok-z-minnoyi-bezpeky-zapracuvav-v-ukrayini.htmlРакурс
В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree, розроблений волонтерами благодійної швейцарської організації Free Ukraine (Вільна Україна).
Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляють у ДСНС, за підтримки якої було створено MineFree.
Легкий та зрозумілий у використанні мобільний застосунок може допомогти убезпечити Вас та Ваших близьких. Завдяки «MineFree» Ви теж зможете зробити свій внесок у розмінуванні України, — наголошують в ДСНС.
Встановивши цей додаток, який можна завантажити з App Store та Google Play, користувачі смартфонів отримають можливість:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
- отримувати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
У ДСНС наголошують, що з понад 30% території України зараз вважаються потенційно забрудненими різними боєприпасами та вибуховими пристроями — щодня мешканці міст та селищ виявляють нові небезпечні предмети, залишені окупантами.
Багато людей повертаються у рідні домівки та місця, однак умови життя змінилися, і про це необхідно пам’ятати, — наголошують у відомстві.