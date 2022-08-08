В Україні запрацював додаток з мінної безпеки, фото: MineFree

https://racurs.ua/ua/n173522-minefree-zastosunok-z-minnoyi-bezpeky-zapracuvav-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree, розроблений волонтерами благодійної швейцарської організації Free Ukraine (Вільна Україна).

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляють у ДСНС, за підтримки якої було створено MineFree.

Легкий та зрозумілий у використанні мобільний застосунок може допомогти убезпечити Вас та Ваших близьких. Завдяки «MineFree» Ви теж зможете зробити свій внесок у розмінуванні України, — наголошують в ДСНС.

Встановивши цей додаток, який можна завантажити з App Store та Google Play, користувачі смартфонів отримають можливість:

переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

отримувати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта;

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

У ДСНС наголошують, що з понад 30% території України зараз вважаються потенційно забрудненими різними боєприпасами та вибуховими пристроями — щодня мешканці міст та селищ виявляють нові небезпечні предмети, залишені окупантами.