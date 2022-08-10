Чи є Крим законною мішенню для України, вказали у США

https://racurs.ua/ua/n173576-chy-ie-krym-zakonnou-mishennu-dlya-ukrayiny-vkazaly-u-ssha.html

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Чи є тимчасово окупований росією Крим законною мішенню для України, повідомили у Білому домі. Водночас Вашингтон підтримує зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Ми підтримуємо зусилля України, як ви знаєте, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, — наголосила спікер Білого дому Карін Жан-П'єр у відповідь на запитання про те, чи вважають США окупований півострів законною мішенню для України з американською зброєю.

Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські воєнні злочинці використовують у війні проти України. У росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України «не може встановити причину займання» на аеродромі окупантів в українському Криму, але рекомендує не палити. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ обов’язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.