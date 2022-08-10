Коли треба завершити активну фазу війни, назвали у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n173588-koly-treba-zavershyty-aktyvnu-fazu-viyny-nazvaly-u-zelenskogo.html

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Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно для України через ризики атак воєнних злочинців росії на теплоенергетичну інфраструктуру нашої держави. Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише «Інтерфакс-Україна».

Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тому це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені, — наголосив представник Банкової.

З його слів, це складне та амбітне, проте життєво необхідне завдання.

Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію, — підсумував Єрмак.

Глава ОПУ також наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде їх звідти вибити.