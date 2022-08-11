Майже 13 тис. білорусів погодилися воювати проти України. Фото: 24tv.ua

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Воювати проти України погодилися до 13 тис. діючих і колишніх військових збройних сил білорусі.

Шість білоруських батальйонів зараз розгорнуті уздовж державного кордону України. За наявними даними, країна-агресор російська федерація продовжує втягувати білорусь у повномасштабну війну проти України. Про це 11 серпня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив під час брифінгу.

Зазначається, що погодилися воювати за росію у війні проти України діючі та колишні бійці підрозділів білоруських сил спеціальних операцій та ОМОНу. Ці військові підписали згоду на участь у війні.

Громов наголосив, що білоруси готові йти на війну, оскільки їм пообіцяли грошову винагороду. Це і є головною їхньою мотивацією, бо «ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію».

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 серпня повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

А в американському Інституті вивчення війни вважають ймовірність прямої участі білорусі у війні в Україні низька, бо вона може вплинути на стабільність і навіть виживання режиму диктатора олександра лукашенка.

Нагадаємо, влада Волинської та Рівненської областей, які межують з білоруссю, вже розробили плани евакуації громадян на випадок наступу з сусідньої країни.