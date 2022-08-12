Данілов вважає, що рф може підірвати ЗАЕС. Фото: konkurent.ua

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Ракурс

Існує ймовірність того, що російські окупанти вирішать підірвати Запорізьку атомну електростанцію.

ЗАЕС — об'єкт підвищеної небезпеки. У разі ядерної катастрофи на станції, аварія на ЧАЕС буде лише «квіточками», бо Запорізька станція — найбільша АЕС у Європі, бо там розташовані шість величезних енергоблоків. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі «Радіо НВ».

Її захопили озброєні терористи, нагнали техніку на ту територію. Якщо ми зараз почнемо з ними там «з'ясовувати стосунки», то ймовірність того, що вони приймуть рішення, що потрібно її підірвати, — існує, — зазначив він.

Данілов поскаржився, що у світі не хочуть займатися вирішенням цієї проблеми. Він розкритикував МАГАТЕ, оскільки організація мала реагувати з першого дня, коли почалися події на ЗАЕС, але «десь поділася».

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом обстрілюють ЗАЕС та територію поблизу ядерного об'єкта. В «Енергоатомі» заявляли, що існував ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Більше того, командувач російським гарнізоном на Запорізькій АЕС валерій васильєв заявив, що всі важливі об'єкти там заміновані. Він наголосив, що атомна станція «буде російською або нічиєю» й пригрозив перетворити ЗАЕС на випалену пустелю.

Джерело: «Радіо НВ»