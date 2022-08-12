росії передбачили "нафтовий інфаркт"

https://racurs.ua/ua/n173652-krayini-benzokolonci-peredbachyly-naftovyy-infarkt.html

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До початку 2023 року видобуток нафти в росії впаде майже на 20%, що стане одним із найсильніших обвалів за всю історію видобувної промисловості.

Такий прогноз дало Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

З 10,8 млн барелів щоденного видобутку нафтовики втратять близько 2 млн, а загальний обсяг виробництва нафти — 8,8 млн барелів — звалиться до мінімуму з 2002−03 років.

Ембарго Євросоюзу, яке набирає чинності до кінця року та включає заборону на страхування танкерів, залишить непотрібним постачання сирої нафти на 1,3 млн барелів на добу, а також нафтопродуктів на 1 млн, оцінює МЕА.

Перенаправити їх до Азії в повному обсязі буде складно: попит Індії та Китаю знижується третій місяць поспіль і зараз на 17% нижче за рівні квітня-травня.

В результаті, нафтовому серцю російської економіки, яке з радянських часів качає в країну мільярди сировинних доларів, доведеться пережити інфаркт із втратою кожного п’ятого бареля видобутку, вважають у МЕА.

Порівнянні обсяги російський «нафтовик» втрачав лише двічі у сучасній історії: під час кризи пандемії (мінус 2 млн барелів на день) та за підсумками розвалу совка (мінус 5,4 млн барелів на день з 1987 по 1996 рік).

Ситуацію посилює те, що втрачаючи ринки збуту, російські нафтові компанії втратили ще й технології. У березні найбільші іноземні нафтосервісні компанії (Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford та Halliburton) оголосили про зупинення всіх операцій у росії.

Це вплине на видобуток, — пишуть аналітики ПСБ. — Російські нафтовики здатні самі бурити свердловини, але високотехнологічні рішення — в основному імпортні.

Максимально висока їх частка в сегменті послуг з інтенсифікації видобутку та збільшення нафтовіддачі (50%) і в технологіях розробки запасів (60%).