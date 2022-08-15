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Ракурс
Українські військові знищили вежу зв'язку на території рф. Фото: gazeta.ru

Українські військові знищили вежу зв’язку на території рф (ВІДЕО)

15 сер 2022, 14:48
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Вежу зв’язку на території російської федерації знищили бійці Збройних сил України.





Для високоточного удару українські військові задіяли дрона-камікадзе. Удар прийшовся в нижню частину вежі. В результаті пошкоджень конструкція звалилася на землю. Про це 15 серпня повідомило радіо «Армія FM» у Twitter.

Дрон-камікадзе потрапив в російську вежу зв’язку недалеко від українського кордону, — йдеться в повідомленні.

Зараз невідомо, де саме розташована вежа. Деякі ЗМІ та аналітики повідомляють, що вона стояла в Бєлгородскій області у районі міста Гайворон.

Нагадаємо, у липні в російському місті Бєлгород, який розташований за 40 км від кордону з Україною, прогриміли вибухи, які призвели до пожежі в одному з будинків.

Джерело: Ракурс


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