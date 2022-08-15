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Рада збільшила бюджет-2022 на 270 млрд грн - як розподілили видатки

Рада збільшила бюджет-2022 на 270 млрд грн — як розподілили додаткові видатки

15 сер 2022, 17:19
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Верховна Рада 15 серпня прийняла закон про зміни до державного бюджету на 2022 рік.





Видатки і доходи бюджету збільшені на 270 млрд грн. Про ухвалення закону № 7644 розповів у соцмережех нардеп Ярослав Железняк. В залі зміни до бюджету-2022 підтримали 287 нардепів.

Основні кошти парламент перерахує на військові потреби:

  • +241 млрд грн Міністерству оборони (з них на оплату праці — 145,3 млрд грн);

  • +23 млрд грн Міністерству внутрішніх справ;

  • +2.5 млрд грн Службі безпеки України;

  • +2.2 млрд грн Головному управлінню розвідки;

  • +425 млн грн Держспецзв’язку;

  • +197 млн грн Управлінні держохорони;

  • +139 млн грн Службі зовнішньої розвідки.

Також планують збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити 10 млн грн для Мінекономіки.

Джерело цих коштів — внутрішні запозичення.

Уряд також пропонував правку про виділення додаткових 12,7 млрд грн «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (на 10 років під 1,6%) уряду Канади. Але у фінальній редакції проекту закону цю норму не включили.

Джерело: Ракурс


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