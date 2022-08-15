Рада збільшила бюджет-2022 на 270 млрд грн - як розподілили видатки

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Верховна Рада 15 серпня прийняла закон про зміни до державного бюджету на 2022 рік.

Видатки і доходи бюджету збільшені на 270 млрд грн. Про ухвалення закону № 7644 розповів у соцмережех нардеп Ярослав Железняк. В залі зміни до бюджету-2022 підтримали 287 нардепів.

Основні кошти парламент перерахує на військові потреби:

+241 млрд грн Міністерству оборони (з них на оплату праці — 145,3 млрд грн);

+23 млрд грн Міністерству внутрішніх справ;

+2.5 млрд грн Службі безпеки України;

+2.2 млрд грн Головному управлінню розвідки;

+425 млн грн Держспецзв’язку;

+197 млн грн Управлінні держохорони;

+139 млн грн Службі зовнішньої розвідки.

Також планують збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити 10 млн грн для Мінекономіки.

Джерело цих коштів — внутрішні запозичення.

Уряд також пропонував правку про виділення додаткових 12,7 млрд грн «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (на 10 років під 1,6%) уряду Канади. Але у фінальній редакції проекту закону цю норму не включили.