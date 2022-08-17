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Ракурс
Скільки шкіл готові до початку навчального року, назвало Міносвіти

Скільки шкіл готові до початку навчального року, назвало Міносвіти

17 сер 2022, 09:35
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Скільки шкіл готові до початку навчального року в умовах війни, повідомили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.





Нині в країні перевірили готовність 80% закладів освіти, з яких лише 41% готові до запуску навчального процесу.

Зі слів Шкарлета, форма навчального процесу залежатиме від ситуації з безпекою, а вирішальний голос матимуть батьки. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Глава МОН також прокоментував інформацію про те, що адміністрації шкіл нібито змушують батьків підписувати угоду, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій вони не матимуть жодних претензій до працівників освітніх закладів.

Це взагалі якась самодіяльність, оскільки за будь-якої ситуації… Батьки, якщо привели дитину до школи… школа відповідає за дитину, — переконує міністр.

Водночас Монастирський наголосив, що при офлайн-форматі навчання відповідальність за безпеку несе адміністрація навчального закладу. Глава МВС додав, що за підготовку закладів освіти до безпечного навчального процесу відповідальні органи місцевої влади.

Найгірша ситуація з готовністю до безпечного нового навчального року, за словами Монастирського, у Миколаївській та Полтавській областях, найкраща — у Львівській, Чернівецькій областях та у Києві.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що більшість батьків хочуть залишити дистанційну форму навчання з 1 вересня. Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня очне навчання, а університетам — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів.

Джерело: Ракурс


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