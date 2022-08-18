Кількість «двохсотих» окупантів та спаленої техніки рф за добу назвав Генштаб

Військові втрати росії. Фото: Генштаб

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Ракурс

Нові військові втрати російської федерації назвали українські військові.

За добу країна-агресор втратила 200 солдатів, три танки, 17 броньовиків, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, сім машин та по одному літаку, гелікоптеру та безпілотнику. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Про це 18 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 44 тис. 300 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 889 (+3) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 179 (+17) од,

артилерійських систем —1 тис. 10 (+17) од,

РСЗВ — 265 (+2) од,

засоби ППО — 136 (+0) од,

літаків — 234 (+1) од,

гелікоптерів — 197 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 793 (+1),

крилаті ракети — 190 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 61 (+7) од,

спеціальна техніка — 93 (+0).

Нагадаємо, 17 липня Збройні сили України з американської системи HIMARS спопелили позиції російських військових в окупованій Новій Каховці. Артилеристам вдалося знищити щонайменше 12 окупантів та спопелити багато техніки.