росія підтвердила ракетні удари по гуртожитках у Харкові. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n173828-rf-pidtverdyla-udary-po-gurtojytkah-u-harkovi-u-zelenskogo-vidreaguvaly.html

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Російські воєнні злочинці взяли на себе відповідальність за ракетні удари по двох гуртожитках у Харкові 17 та 18 серпня.

У москві заявили, що у гуртожитках перебували «іноземні найманці», а «високоточні» ракети знищили «90 бойовиків». Про це йшлося під час ранкового брифінгу представника міністерства оборони російської федерації ігоря конашенкова, передають пропагандистські ЗМІ.

На цинічні заяви російських терористів відреагували на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945. Всі, хто співпрацює з москвою — співучасники.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з москвою, — співучасник цього злочину, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Салтівці в Харкові — влучили в триповерхову будівлю гуртожитку. В ньому, зокрема, жили люди з порушеннями слуху. Пожежа будинок, частина його обвалилася. Загинуло семеро мешканців, 20 осіб дістали поранення.

А вранці 18 серпня загарбниками був атакований чотириповерховий гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Міська влада повідомляла про двох загиблих та 18 поранених мирних мешканців.