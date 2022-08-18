Мораторій на підвищення тарифів на тепло під час воєнного стану узаконив президент

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів на тепло.

Ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду не зростатимуть протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення. Так вирішила Верховна Рада 29 липня, коли ухвалила закон № 4727.

Різницю в тарифах постачальнику компенсуватиме держава.

Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання)

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 липня.

Крім того, у законі встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Ціна питання — 125 млрд грн. Ці кошти від міжнародних партнерів залучать на покриття різниці тарифів.