Прикордонники знищили ДРГ росіян на річці Сіверський Донець

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Прикордонники Державної прикордонної служби України знищили ДРГ росіян на річці Сіверський Донець. Українські воїни помітили групу окупантів, які зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку.

Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли, — повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Йдеться про ліквідацію російських диверсантів у Донецькій області.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли російські солдати знімають свою форму або переодягаються в форму Збройних сил України для диверсій.