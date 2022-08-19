ЗСУ накрили позиції окупантів — яскраве відео

https://racurs.ua/ua/n173870-zsu-nakryly-pozyciyi-okupantiv-yaskrave-video-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Тим часом 22-й окремий мотопіхотний батальйон — формування у складі Збройних сил України, створене як батальйон територіальної оборони «Харків» з мешканців Харківської області, чітко відпрацював по позиціях воєнних злочинців росії.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Раніше воїни цього батальйону знищили бронетранспортер російських окупантів пострілом із танка Т-64БМ.