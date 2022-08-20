ЗСУ модернізували МіГ-29 під протирадіолокаційні ракети США — Пентагон

https://racurs.ua/ua/n173906-zsu-modernizuvaly-mig-29-pid-protyradiolokaciyni-rakety-ssha-pentagon.html

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Збройні сили України модернізували свої винищувачі МіГ-29 для використання американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Таким чином у Пентагоні підтвердили, що ЗСУ здійснюють пуски AGM-88 HARM з власних винищувачів МіГ-29.

Як пише Business Insider, наявність американських ракет у ЗСУ вже створює проблеми для російських радарів ППО, а також для контрбатарейних радарів, що використовуються для виявлення артилерії, зокрема й американських РСЗВ.

За даними видання, Міністерство оборони США підтвердило передачу HARM Україні вже після того, як пропагандисти повідомили про виявлення фрагментів цих ракет на знищених позиціях окупаційних військ.

Літак, з яким вони інтегрували HARM, це їхній літак МіГ (MiG aircraft). Вони насправді успішно інтегрували це таким чином, що ми визначили це, як технічно здійсненним, і, виходячи з цього ми надали їм цю можливість, — повідомив представник Пентагону під час брифінгу для преси.

AGM-88 HARM — американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю 100−300 км залежно від модифікацій та умов застосування.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америки виділяють черговий пакет військової допомоги у розмірі 775 млн дол.