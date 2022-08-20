Армія рф веде наступальний бій у напрямку Благодатного на Миколаївщині – Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173916-armiya-rf-vede-nastupalnyy-biy-u-napryamku-blagodatnogo-na-mykolayivschyni-genshtab.html

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Армія воєнних злочинців росії веде наступальний бій у напрямку Благодатного в Миколаївській області. Про це 20 серпня повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням оперативного командування «Південь», штурмові дії біля Благодатного 19 серпня тривали «до ночі», потім була перерва, а «на світанку» бої відновилися.

До глибокої ночі силами десантно-штурмових підрозділів за підтримки БМД-4, двох танків Т-72 та артилерії намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного шляхом проведення штурмових дій. Успіху не мав. Відступив для відновлення сил та запасів. Із світанком поповненим складом продовжив ведення штурмових дій. Бій триває, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня українська авіація атакувала опорний пункт російської армії біля Іванівки у Херсонській області, втрати загарбників уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 20 серпня втратила близько 44 тис. 900 воєнних злочинців рф.