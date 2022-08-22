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Ракурс
Росіяни залякують мобілізованих жителів ОРДЛО для участі у війні. Фото: visnyk-irpin.com.ua

Росіяни залякують мобілізованих жителів ОРДЛО для участі у війні — розвідка

22 сер 2022, 10:49
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Жителів тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей росія намагається все більше залучити до війни з Україною.





Однак мобілізовані з ОРДЛО вважаються неблагонадійними. Ще 15 серпня українські соціальні мережі поширили відео, на якому, як повідомляється, військовослужбовці військової частини так званої ЛНР заявляють про свою відмову від розгортання в рамках наступальних операцій в Донецькій області. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в Twitter.

Луганські бойовики заявили, що «забезпечили контроль» над Луганською областю, а за Донецьку область воювати відмовляються. При цьому вони ігнорують всі погрози та залякування з боку вищого командування.

Командири вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові частини вважаються неблагонадійними для наступальних операцій, — зазначають у розвідці.

Британське Міністерство оборони зазначило, що ці проблеми посилює те, що російська федерація класифікує війну в Україні, як «спеціальну військову операцію», яка обмежує повноваження держави з правового примусу.

Росіяни залякують мобілізованих жителів ОРДЛО для участі у війні. Інфографіка: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, росіяни не випускають за кордон так званої ДНР чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку. Не дозволяють виїхати ні в росію, ні в тимчасово окуповані райони Запорізької області.

Джерело: Ракурс


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