Окупанти почали готувати до війни дітей з Луганщини. Фото:

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Російські військові почали підготовку дітей до війни на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Наприклад, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку. Про це 22 серпня голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, — можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть, — написав Гайдай.

Тим часом, за інформацією жителів Луганська, в обласному центрі почали зникати підлітки віком від 14 до 18 років.

Їх затримують до встановлення особи. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат. Родичів змушують обирати — самим іти на фронт, чи відправити дитину.

Нагадаємо, росіяни не випускають за кордон так званої ДНР чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку. Не дозволяють виїхати ні в росію, ні в тимчасово окуповані райони Запорізької області.