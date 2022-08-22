СБУ викрила корегувальників, які полювали за HIMARS. Фото:

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Ракурс

Російські військові намагалися визначити дані позицій реактивних систем залпового вогню HIMARS на східному фронті.

Робили вороги це за допомогою коригувальників. У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Про це 22 серпня повідомила Служба безпеки України.

Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій американських РСЗВ. Також агенти рф збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури.

Виявилося, що саме ці затримані коригували обстріл по водозабірній системі у місті Селидове. Також вони тримали зв’язок з бойовиками ОРДЛО.

Слідчі встановили, що одержану розвідінформацію коригувальники передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу «Вконтакте».

Докази незаконної діяльності зловмисників знайшли під час обшуків. Обом повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, лише за одну добу в прифронтовому Торецьку правоохоронці затримали 12 російських агентів. У смартфонах агентів кремля знайшли фото та відео техніки Збройних сил України, скріншоти міток на Google-картах.