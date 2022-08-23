Який "жах" - росЗМІ повідомляють про нібито замах на колаборанта у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n174008-yakyy-jah-roszmi-povidomlyaut-pro-nibyto-zamah-na-chergovogo-kolaboranta-u-hersoni.html

Ракурс

Російські колаборанти повідомили про замах на «заступника голови департаменту внутрішньої політики Херсонської області» ігоря телегіна.

22 серпня спрацював саморобний вибуховий пристрій. На жаль, чиновник живий, замах виявився невдалим.

Про це російському пропагандистському інформагентству ТАСС повідомив інший колаборант — «заступник голови регіону» кирило стремоусов.

Херсонське видання «Мост» пише, що ігор телегін — фейковий ветеран Афганської війни, який носив нагороди, які йому ніколи не присвоювали.

Прапорщик телегін служив начальником складу паливно-мастильних матеріалів, а вже після війни почав називати себе десантником.

Тим часом уряд України сьогодні попросив Раду нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти нардепа-колаборанта олексія ковальова. Він після початку вторгнення виїхав на окуповану територію Херсонщини та навіть отримав посаду у місцевому «уряді».

6 серпня у Херсонській області з пістолета Макарова розстріляли призначеного окупантами так званого заступника начальника ВЦА окупованої Нової Каховки Віталія Гуру. Колаборант потрапив до лікарні, він перебуває у важкому стані.