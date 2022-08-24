Гугл присвятив новий дудл Дню Незалежності України. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n174029-google-pryvitav-ukrayinu-z-dnem-nezalejnosti-novym-dudlom-foto.html

Ракурс

Новий дудл (doodle) від компанії Гугл (Google) 24 серпня присвячений Дню Незалежності України.

Дудл проілюстровала харківська художниця Ольга Штонда. Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки Україна продовжує свою боротьбу проти російського вторгнення, яке триває. Про це повідомляється на офіційному блозі Гугла.

Зазначається, що синьо-жовтий державний прапор уособлює величезне небо України, прекрасні струмки та золоті пшеничні поля. Також дудл Doodle представляє національні символи України, включаючи тризуб, який часто трактують як сокола, і герб країни.

Ці яскраві кольори надихають громадян пам’ятати, що вони волелюбний, сміливий, енергійний та згуртований народ, — зазначили в компанії Гугл.

Зображення всередині білого птаха теж є символічним, бо там видніються морські хвилі, які, ймовірно, характеризують Чорне та Азовські моря. Трикутники, які схожі на гори, можуть символізувати Карпати та гори українського Криму.

Нагадаємо, у 2021 році 24 серпня сайт пошуковика Гугл був прикрашений козацькою чайкою. Безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII століть з тризубом на вітрилах був виконаний у синьо-жовтих кольорах.