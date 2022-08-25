Влада повідомила наслідки обстрілів Шепетівки і Харкова

https://racurs.ua/ua/n174060-vlada-povidomyla-naslidky-obstriliv-shepetivky-i-harkova.html

Ракурс

Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.

Такі руйнування сталися внаслідок вибухової хвилі, повідомив Сергій Гамалій, голова Хмельницької ОВА.

За медичною допомогою звернулися троє людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога.

Після опівночі 24 серпня росіяни запустили в напрямку Харкова дві ракети — одна вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району.