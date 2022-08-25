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Влада повідомила наслідки обстрілів Шепетівки і Харкова
Влада повідомила наслідки обстрілів Шепетівки і Харковаhttps://racurs.ua/ua/n174060-vlada-povidomyla-naslidky-obstriliv-shepetivky-i-harkova.htmlРакурс
Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі.
Такі руйнування сталися внаслідок вибухової хвилі, повідомив Сергій Гамалій, голова Хмельницької ОВА.
За медичною допомогою звернулися троє людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога.
Після опівночі 24 серпня росіяни запустили в напрямку Харкова дві ракети — одна вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району.
Попередньо, без постраждалих, повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, 24 серпня за один день росія двічі випускала ракети по селищу Чаплине на Дніпропетровщині.
Першого разу ворожа ракета знищила приватний будинок, де під завалами опинилися три людини — жінка з двома дітьми. Одного хлопчика врятувати не змогли.
Потім росіяни випустили ще одну ракету по господарчих будівлях залізниці та три ракети — по станції. Загинули понад 20 людей. На місці згоріли 5 вагонів і померла 21 людина. Ще 22 людини дістали поранення.
У День незалежності в Україні пролунала рекордна від початку великої війни з московитами кількість повітряних тривог.
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