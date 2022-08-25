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Ракурс
Іспанія готує до передачі Україні системи ППО та бронетехніку

Іспанія готує до передачі Україні системи ППО та бронетехніку

25 сер 2022, 15:23
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Іспанія надасть потужну військову підтримку Україні.





Про це пишуть видання El Pais та Infodefensa.

З посиланням на Міноборони Іспанії, журналісти повідомляють про підготовку до передачі нашій державі:

  • понад 1 тис. артилерійських боєприпасів;
  • приблизно 20 броньованих машин М113;
  • батареї ППО;
  • 1 тис. тонн дизеля.

Крім того, Іспанія висловила готовність проводити навчання для українських військових.

Україна отримала цілу батарею ППО від Іспанії, повідомляє El Pais із посиланням на Міністерство оборони країни.

У червні заявлялося про ЗРК Shorad Aspide. Іспанія також запропонувала провести навчання українських військових з експлуатації та обслуговування цієї зброї. Нині термін постачання цього озброєння — не повідомлено.

Ця підготовка буде включена до можливої ​​майбутньої місії Європейського Союзу з тренування бійців ЗСУ, якщо її буде затверджено.

Нагадуємо, на початку серпня уряд Іспанії ухвалив рішення не передавати Україні танки Leopard 2, оскільки вони перебувають у неналежному стані.

Джерело: Ракурс


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