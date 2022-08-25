Іспанія готує до передачі Україні системи ППО та бронетехніку

Іспанія готує до передачі Україні системи ППО та бронетехнікуhttps://racurs.ua/ua/n174079-ispaniya-gotuie-do-peredachi-ukrayini-systemy-ppo-ta-bronetehniku.htmlРакурс
Іспанія надасть потужну військову підтримку Україні.
Про це пишуть видання El Pais та Infodefensa.
З посиланням на Міноборони Іспанії, журналісти повідомляють про підготовку до передачі нашій державі:
- понад 1 тис. артилерійських боєприпасів;
- приблизно 20 броньованих машин М113;
- батареї ППО;
- 1 тис. тонн дизеля.
Крім того, Іспанія висловила готовність проводити навчання для українських військових.
Україна отримала цілу батарею ППО від Іспанії, повідомляє El Pais із посиланням на Міністерство оборони країни.
У червні заявлялося про ЗРК Shorad Aspide. Іспанія також запропонувала провести навчання українських військових з експлуатації та обслуговування цієї зброї. Нині термін постачання цього озброєння — не повідомлено.
Ця підготовка буде включена до можливої майбутньої місії Європейського Союзу з тренування бійців ЗСУ, якщо її буде затверджено.
Нагадуємо, на початку серпня уряд Іспанії ухвалив рішення не передавати Україні танки Leopard 2, оскільки вони перебувають у неналежному стані.