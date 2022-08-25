Іспанія готує до передачі Україні системи ППО та бронетехніку

https://racurs.ua/ua/n174079-ispaniya-gotuie-do-peredachi-ukrayini-systemy-ppo-ta-bronetehniku.html

Ракурс

Іспанія надасть потужну військову підтримку Україні.

Про це пишуть видання El Pais та Infodefensa.

З посиланням на Міноборони Іспанії, журналісти повідомляють про підготовку до передачі нашій державі:

понад 1 тис. артилерійських боєприпасів;

приблизно 20 броньованих машин М113;

батареї ППО;

1 тис. тонн дизеля.

Крім того, Іспанія висловила готовність проводити навчання для українських військових.

Україна отримала цілу батарею ППО від Іспанії, повідомляє El Pais із посиланням на Міністерство оборони країни.

У червні заявлялося про ЗРК Shorad Aspide. Іспанія також запропонувала провести навчання українських військових з експлуатації та обслуговування цієї зброї. Нині термін постачання цього озброєння — не повідомлено.

Ця підготовка буде включена до можливої ​​майбутньої місії Європейського Союзу з тренування бійців ЗСУ, якщо її буде затверджено.

Нагадуємо, на початку серпня уряд Іспанії ухвалив рішення не передавати Україні танки Leopard 2, оскільки вони перебувають у неналежному стані.