Санкції ЄС фактично зупинили морський експорт вугілля рф — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n174082-sankciyi-ies-faktychno-zupynyly-morskyy-eksport-vugillya-rf-zmi.html

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Санкції Європейського Союзу, запроваджені у відповідь на повномасштабне росії в Україну, фактично зупинили морський експорт російського вугілля. Раніше Брюссель в рамках пʼятого пакету обмежувальних заходів заборонив обслуговувати поставки вугілля рф в будь-яку точку світу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Агентство зʼясувало, що найбільша російська гірничодобувна компанія АТ «Суек» з середини серпня не може поставляти вугілля на експорт. За словами джерел видання, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великої Британії та Швейцарії, тому судновласникам важко знайти страхове покриття для транспорту.

Заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів до блоку набула чинності 10 серпня після чотиримісячного перехідного періоду. Вугільні компанії рф почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до того, як ембарго набуло чинності, проте судновласники перестраховують свої ризики у більших страхувальників, які з серпня не можуть покривати такий експорт.

Компанії розглядають інші варіанти поставок, але вони будуть більш коштовними та потребуватимуть певний час на переналаштування, що призведе до ще більшого зростання цін.

Нагадаємо, росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок. Водночас на вугільну промисловість припадає лише близько 1% російської економіки.