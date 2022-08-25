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Ракурс
Скільки шкіл готові до очного навчання — дані МВС

Скільки шкіл готові до очного навчання — дані МВС

25 сер 2022, 19:40
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Скільки шкіл готові до очного навчання, назвало Міністерство внутрішніх справ України. Заступник глави МВС Євгеній Єнін в ефірі національного марафону заявив, що на території України понад 50% шкіл готові до відновлення навчального процесу в офлайн-режимі.





Зі слів Єніна, найкраща ситуація з підготовкою навчальних закладів до очного навчання у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях. Там укриттями забезпечені майже 80% навчальних закладів.

Найгірша ситуація з гарантуванням безпеки навчального процесу у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що наразі в Україні приблизно 41% закладів освіти мають можливість розпочати навчання у традиційному очному форматі.

Джерело: Ракурс


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