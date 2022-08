Щоб «приховати» доставку військового вантажу, рашисти використали формально цивільне судно.

Це сталося у ніч на 24 серпня. Протоками Босфор та Дарданели пройшов російський цивільний ролкер Sparta II, котрий належить компанії «Оборонлогистика» зі структури міноборони рф. На борту цього судна були зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300, які росія вирішила перекинути із Сирії, щоб далі застосувати ці ЗРК для нових обстрілів України, повідомляє Naval News.

29 серпня МЗС України висловило занепокоєння послу Туреччини у зв’язку з перевезенням через протоку Босфор російським судном Sparta II з Сирії до рф ракетних систем С-300.

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький звернувся до Анкари із запитом щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська. Його екіпаж цивільний, але вантаж військовий.

The Russian ship «SPARTA II» returned from the Syrian Tartus with the S-300 air defense system, and is currently on the roadstead in Novorossiysk. pic.twitter.com/u50pCenD0X

