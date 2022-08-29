рф перекинула ракети для С-300 через Босфор зі своїх баз у Сирії - реакція МЗС України

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Щоб «приховати» доставку військового вантажу, рашисти використали формально цивільне судно.

Це сталося у ніч на 24 серпня. Протоками Босфор та Дарданели пройшов російський цивільний ролкер Sparta II, котрий належить компанії «Оборонлогистика» зі структури міноборони рф. На борту цього судна були зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300, які росія вирішила перекинути із Сирії, щоб далі застосувати ці ЗРК для нових обстрілів України, повідомляє Naval News.

29 серпня МЗС України висловило занепокоєння послу Туреччини у зв’язку з перевезенням через протоку Босфор російським судном Sparta II з Сирії до рф ракетних систем С-300.

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький звернувся до Анкари із запитом щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська. Його екіпаж цивільний, але вантаж військовий.