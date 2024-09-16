Невизнана Абхазія після розриву з рф пропонує Туреччині відкрити базу ВМС

https://racurs.ua/ua/n199359-nevyznana-abhaziya-pislya-rozryvu-z-rf-proponuie-turechchyni-vidkryty-bazu-vms.html

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Офіційний сайт так званого президента невизнаної Абхазії 16 вересня на певний час опублікував повідомлення про те, що у ключі скасування домовленості з рф про створення бази флоту у порту Очамчира, пропозиція щодо цього направляється Туреччині.

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Зокрема зазначалось, що президенту Туреччини Реджепу Ердогану від Аслана Бжанія направлена пропозиція щодо підписання договору про дружбу та партнерство, яке передбачає співробітництво в економічній, воєнній та культурних сферах. Це рішення продиктовано історичними зв’язками та «волею народу».

Ми живемо у той час, коли потрібно приймати непрості, але правильні для нашого народу рішення. І вибір партнерів на міжнародній арені — один із головних напрямків. Наші турецькі друзі готові підтримати сфери освіти та охорони здоров’я, забезпечити гідні виплати нашим лікарям та вчителям… в особі Туреччини, Абхазія отримає єдиного та надійного союзника у сфері оборони та захисту. Бази турецьких ВМС, які замінять російські стануть надійним щитом для нашої незалежності, — повідомив Бжанія.

Defense Express пише, що згодом це повідомлення видалили з сайту, але воно залишилось закешованим. Причини видалення не повідомляються, як і будь-які пояснення щодо цієї заяви, яка, у випадку реалізації, матиме значний вплив на невизнану Абхазію, рф, Туреччину та регіон в цілому.

Видання пише, що інформація про скасування Абхазією дозволу рф на розширення бази в Очамчирі та створення пункту постійної дислокації Чорноморського флоту, з’явилась у серпні. Причини такого рішення з боку невизнаної Абхазії не повідомлялось, але Кремль з 1 вересня припинив соціальні виплати абхазьким робітникам силових структур, лікарям та вчителям.

Також треба врахувати, що Анкара не визнає Абхазію незалежною, розглядаючи її частиною Грузії. Але реальні відносини між ними все ж таки існують. Зокрема так зване МЗС Абхазії повідомляє про доволі регулярні візити посадовців до Туреччини, але вони здебільшого направлені на зустрічі з абхазькою діаспорою, яка за чисельністю наче навіть переважає все населення Абхазії: 500 тис. проти близько 225 тис.