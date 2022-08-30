Зеленський зідзвонився з Макроном з приводу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Зеленський зідзвонився з Макроном з приводу Запорізької АЕС

https://racurs.ua/ua/n174241-zelenskyy-zidzvonyvsya-z-makronom-z-pryvodu-misiyi-magate-na-zaporizkiy-aes.html

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У ніч на 30 серпня президент Володимир Зеленський провів непротокольну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час бесіди лідери двох країн обговорили місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), її хронологію, логістику та особливо питання безпеки.

Цю інформацію «РБК-Україна» підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров.

Крім того, у другій половині вівторка Зеленський може провести зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі — залежно від того, коли місія вирушить на Запорізьку АЕС.

Спеціалісти Міжнародної агенції з атомної енергії прибули до столиці України та найближчими днями попрямують до Запорізької атомної електростанції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю місію — найважчою в історії агентства — враховуючи активні бойові дії і засоби, які використовує росія, аби легітимізувати свою присутність на ЗАЕС.

Серед 13 експертів, підібраних генсеком МАГАТЕ, немає ані американців, ані британців. Виключити їх зі списку змусила росія.

Є експерти з Польщі та Литви, дружніх до України. Водночас є громадяни Сербії та Китаю, прихильніших до Кремля. Інші, про яких стало відомо виданню The New York Times, — з Франції, Італії, Йорданії, Мексики, Албанії, Північної Македонії.

США виступають за тимчасове відключення всіх реакторів на Запорізькій АЕС.

Ми, як і раніше, вважаємо, що кероване відключення реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дії в короткостроковій перспективі", — заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він також додав, що США «цілком підтримують експертну місію голови МАГАТЕ Гроссі на АЕС і раді, що команда агентства прямує туди, щоб переконатися в безпеці, захищеності систем на об'єкті, а також оцінити умови роботи персоналу».