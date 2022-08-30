Росіян на півдні позбавили можливості підтягувати резерви з лівого берега - ОК "Південь"

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Основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої російської техніки. Це сталося після постійного вогневого тиску Збройних сил України по переправах через річку.

Переправа важлива, оскільки потужний Дніпро не пропустить просто так, тому підтягувати резерви ворог намагається з лівого берега. Але відкорегована нашим вогневим контролем транспортна логістика не дозволяє йому цього саме тому, що ми обережно і точково відпрацювали по цих мостах: це основні транспортні артерії через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки, — повідомила керівник обʼєднаного прес-центру Сил оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі «Україна».

За її словами, наразі рф не має транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега, тому росіяни створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами.

Гуменюк додала, що росія може й надалі намагатися налаштувати поромну або понтонну переправу через Дніпро, але вся територія, де її можна розгорнути, перебуває під вогневим контролем України та буде вражена.

Щодо ситуації на півдні України Гуменюк зазначила, що наразі тривають бої, а вони потребують інформаційної тиші.

Найгарячіші новини у нас ще попереду. Зараз тривають бої, вони потребують інформаційної тиші, — зазначила вона.

росія перекинула під Херсон елітні підрозділи, але тікають і вони, заявив 30 серпня в ефірі НВ Кирило Михайлов, аналітик Conflict Intelligence Team.