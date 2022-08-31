Генштаб — Тривають запеклі бої на Бахмутському і Авдіївському напрямках — війна рф проти України

https://racurs.ua/ua/n174268-genshtab-tryvaut-zapekli-boyi-na-bahmutskomu-i-avdiyivskomu-napryamkah.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нову інформацію щодо перебігу війни воєнних злочинців росії проти України.

Запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема. Також російські окупанти здійснюють перегрупування частин та підрозділів третього армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запоріжжя для відновлення наступу на цьому напрямку.

Ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, але відступив. Подібна ситуація спостерігалася у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, де загарбники також зазнали втрат та відступили.