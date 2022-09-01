В Кремлі пояснили, чому путін проігнорує похорон Горбачова

https://racurs.ua/ua/n174307-v-kremli-poyasnyly-chomu-putin-proignoruie-pohoron-gorbachova.html

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Президент рф володимир путін 1 серпня попрощався з першим президентом СРСР Михайлом Горбачовим у Центральній клінічній лікарні у Москві.

Про це повідомив речник путіна дмитро пєсков. Він уточнив, що путін заїхав до ЦКЛ перед вильотом до Калінінграда. За словами прес-секретаря, президент не візьме участі у похороні Горбачова.

Ми знаємо, що церемонія прощання відбудеться 3 вересня, похорон, але, на жаль, робочий графік президента йому не дозволить це зробити 3 вересня, тому він прийняв рішення обов’язково це зробити сьогодні, — сказав пєсков «Інтерфаксу».

Санчо Панса путіна також повідомив, що церемонія прощання з президентом СРСР пройде з «елементами державного похорону».

Там будуть елементи державного похорону в тому плані, що буде почесна варта. Буде організовано прощання. У цьому випадку тут держава надаватиме допомогу в організації цього похорону, — сказав пєсков.

Прес-секретар президента не уточнив, чим конкретно статус церемонії відрізнятиметься від офіційного державного похорону.

У квітні 2005 року російський президент назвав розпад Радянського Союзу у 1991 році найбільшою геополітичною катастрофою XX століття. Він сказав, що через це мільйони росіян залишилися за межами нової росії.

Горбачов помер увечері 30 серпня на 91 році життя.