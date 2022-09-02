Прикордонники затримали ухилянтів - один грав у хованки, інший уявив себе невидимим

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Ракурс

У пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Львівщини затримали двох ухилянтів.

Один пасажир зіграв в хованки і програв, а інший — уявив себе невидимим, — прокоментували затримання у Державній прикордонній службі.

Чоловіки хотіли виїхати до Польщі. Під час в’їзду на територію пункту пропуску 23-річний пасажир заховався за заднім сидінням та не надав документи для проходження контролю. Проте під час перевірки авто прикордонний наряд знайшов чоловіка.

В іншому випадку українець також заховався за сидінням. Проте, коли мікроавтобус заїхав в пункт пропуску, чоловік вийшов та тихесенько попрямував в бік Польщі, оминаючи паспортний контроль.

Прикордонники дали знати чоловікові, що він видимий, — написали в соцмережах МВС.

У ході бесіди прикордонники з’ясували, що підстав для перетину кордону в умовах правового режиму воєнного стану обидва чоловіки не мали.

Їх за кордон не пропустили та притягнули до адмінвідповідальності. Стосовно перевізників прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ.