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Ракурс
В Москві черги на похорон Горбачова

В Москві черги на похорон Горбачова (ФОТО)

3 вер 2022, 12:17
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У Москві 3 вересня ховають першого та останнього президента СРСР Михайла Горбачова, який помер 30 серпня.





Судячи з трансляції, яку веде Reuters, біля огорож, встановлених біля Дому союзів, вишикувалася довга черга.

Поліцейські пропускають їх групами кілька десятків людей.

На церемонію приїхав прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Його прес-служба про ймовірну зустріч з путіним не повідомляла.

В Москві черги на похорон Горбачова

На прощання приїхав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, тут помітили й співачку Аллу Пугачову.

В Москві черги на похорон Горбачова

путін проігнорував похорон людини, яка свого часу відкрила йому шлях до влади в російській імперії. Він попрощався з Горбачовим 1 вересня і поїхав до Калінінградської області.

В Москві черги на похорон Горбачова

Джерело: Ракурс


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