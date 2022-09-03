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В Москві черги на похорон Горбачова
В Москві черги на похорон Горбачова (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n174380-v-moskvi-chergy-na-pohoron-gorbachova-foto.htmlРакурс
У Москві 3 вересня ховають першого та останнього президента СРСР Михайла Горбачова, який помер 30 серпня.
Судячи з трансляції, яку веде Reuters, біля огорож, встановлених біля Дому союзів, вишикувалася довга черга.
Поліцейські пропускають їх групами кілька десятків людей.
На церемонію приїхав прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Його прес-служба про ймовірну зустріч з путіним не повідомляла.
На прощання приїхав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, тут помітили й співачку Аллу Пугачову.
путін проігнорував похорон людини, яка свого часу відкрила йому шлях до влади в російській імперії. Він попрощався з Горбачовим 1 вересня і поїхав до Калінінградської області.
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