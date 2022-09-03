В Москві черги на похорон Горбачова

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У Москві 3 вересня ховають першого та останнього президента СРСР Михайла Горбачова, який помер 30 серпня.

Судячи з трансляції, яку веде Reuters, біля огорож, встановлених біля Дому союзів, вишикувалася довга черга.

Поліцейські пропускають їх групами кілька десятків людей.

На церемонію приїхав прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Його прес-служба про ймовірну зустріч з путіним не повідомляла.

На прощання приїхав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, тут помітили й співачку Аллу Пугачову.

путін проігнорував похорон людини, яка свого часу відкрила йому шлях до влади в російській імперії. Він попрощався з Горбачовим 1 вересня і поїхав до Калінінградської області.