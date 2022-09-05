Окупанти забороняють мешканцям Херсонщини перетинати Дніпро. Фото: поліція

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Громадянам України на окупованій території Херсонської області обмежили пересування.

Російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. Тих, хто порушить заборону, ворог обіцяє розстрілювати на місці. До таких дій окупанти вдалися після інтенсивних обстрілів ЗСУ районів скупчення противника в регіоні. Про це 5 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, загарбники продовжують проводити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на Донеччині росіяни почали приходити до лікарень та силоміць «виписувати» хворих — чоловіків призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранених під час бойових дій, які проходять лікування.

Також у військовослужбовці 2 армійського корпусу скаржаться, що не отримують певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Також на поганий бойовий дух впливає й відсутність якісного медичного забезпечення.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що Каховський міст через річку Дніпро, що в окупованій Новій Каховці Херсонської області, впав у воду після того, як об'єкт вчергове атакували українські військові.