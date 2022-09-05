Кількість кораблів рф з ракетами «Калібр» у Чорному морі назвали військові

Кораблі рф з ракетами «Калібр» у Чорному морі. Фото:

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Російські кораблі з крилатими ракетами досі перебувають у Чорному морі.

Станом на 5 вересня в акваторії цього моря на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 16 ракет. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

А в Азовському морі російський флот продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох ворожих кораблів та катерів. Крім того, в Середземному морі знаходяться п’ять кораблів з крилатими ракетами «Калібр» на борту.

У ВМС також повідомили, що в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Чорного моря здійснили 30 суден, з них дев’ять суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря пройшли 37 суден, з них шість суден рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що Чорноморський флот рф після шести місяців великої війни в Україні практично небоєздатний. Окупанти використовують його як оборонну силу або для пуску ракет.