Вибух прогримів біля посольства рф у Кабулі. Фото:

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Ракурс

Посольство російської федерації в Кабулі було атаковане у понеділок, 5 серпня.

Біля входу у дипломатичне відомство терорист-смертник підірвав бомбу. Вибух прогримів, коли співробітники посольства зачитували списки претендентів на отримання візи. Терорист був застрелений охоронцем при спробі проникнути на територію посольства. Однак вибуховий пристрій все одно здетонував. Про це повідомляє Reuters.

Жертвами вибуху стали двоє осіб, ще 11 дістали поранення. Тим часом міністерство закордонних справ країни-агресора повідомило, що загинули два дипломати. А російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що загинули щонайменше 10 осіб, ще восьмеро осіб були поранені й потрапили до лікарень. Натомість Al Jazeera повідомляє про щонайменше 25 загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, у серпні в Афганістані США ліквідували лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі. Це був перший удар Сполучених Штатів по цілі в Афганістані після виведення звідти американських військ у 2021 році.

Джерело: Reuters, Al Jazeera