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ЗСУ мали тактичний успіх та вибили росіян з раніше зайнятих ними позицій на Краматорському напрямку - Генштаб
ЗСУ мали тактичний успіх та вибили росіян з раніше зайнятих ними позицій на Краматорському напрямку — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n174455-zsu-maly-taktychnyy-uspih-ta-vybyly-rosiyan-z-ranishe-zaynyatyh-nymy-pozyciy-na-kramatorskomu.htmlРакурс
Українські військові відбили спроби наступу в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку ЗСУ мали тактичний успіх та вибили росіян з раніше зайнятих ними позицій.
Як повідомив у вечірньому зведенні 5 вересня Генеральний штаб Збройних сил України, на інших напрямках тривають обстріли росіянами військової та цивільної інфраструктури, а саме:
на Харківському напрямку — райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;
на Слов’янському напрямку — Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;
- на Краматорському напрямку — Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;
- на Бахмутському напрямку — Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;
- на Авдіївському напрямку — Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;
- на Новопавлівському напрямку — Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;
- на Запорізькому напрямку — Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.
На Південнобузькому напрямку російська армія зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та продовжує обстріли.
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