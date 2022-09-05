ЗСУ мали тактичний успіх та вибили росіян з раніше зайнятих ними позицій на Краматорському напрямку - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174455-zsu-maly-taktychnyy-uspih-ta-vybyly-rosiyan-z-ranishe-zaynyatyh-nymy-pozyciy-na-kramatorskomu.html

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Українські військові відбили спроби наступу в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку ЗСУ мали тактичний успіх та вибили росіян з раніше зайнятих ними позицій.

Як повідомив у вечірньому зведенні 5 вересня Генеральний штаб Збройних сил України, на інших напрямках тривають обстріли росіянами військової та цивільної інфраструктури, а саме:

на Харківському напрямку — райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;

на Слов’янському напрямку — Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

на Краматорському напрямку — Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

на Бахмутському напрямку — Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку — Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку — Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

на Запорізькому напрямку — Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку російська армія зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та продовжує обстріли.